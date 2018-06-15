РИАМО - 15 июн. В подмосковных Озерах суд приговорил к 5,5 и 17,5 годам лишения свободы в колониях общего и строгого режимов супружескую пару, которая убила приемную дочь после многолетних издевательств над ней, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супружеской пары, жителей города Озеры. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктам «г», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«По приговору суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, его супруге назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2010 году супруги удочерили ребенка. В процессе воспитания приемные родители систематически истязали девочку. Так, 1 апреля 2016 года приемный отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, в очередной раз применил к девочке физическое насилие. В результате пятилетний ребенок скончался от механической асфиксии. В целях сокрытия следов преступления тело убитого ребенка сожгли.

Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры Московской области.