РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. На улице Кузьминской в городском округе Котельники проводится ямочный ремонт, за два дня подрядные организации заделали порядка 15 ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На улице Кузьминской от дома №7 в сторону дома №15 проводится ямочный ремонт. К работам на данном участке приступили вчера. За два дня специалисты устранили порядка 15 ям. Площадь их составляет от одного до двух квадратных метров. Работы здесь продолжаются», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он добавил, что выбоины на дорогах устраняются при помощи горячего асфальтобетона. Для склеивания слоев асфальта используется битумная эмульсия.

«Восемнадцатого июня специалисты приступят к ликвидации ямы в микрорайоне Южный между домами №8 и №9, где также пройдет ремонт решетки ливневой канализации. Это то, о чем мы говорили с жителями в ходе выездного совещания», - пояснил Булгаков.

В Котельниках продолжается ремонт улично-дорожной сети. В настоящее время в работе находится дорога МКАД – Белая Дача. Проведено фрезерование полотна и частично уложен асфальтобетон. Ранее Булгаков поручил более активно проводить ямочный ремонт в городе, внимание необходимо обращать на адреса, по которым поступают обращения от горожан.