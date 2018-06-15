РИАМО - 15 июн. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на первом этаже школы в Северо-Восточном округе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В 13:13 пришла заявка о возгорании в одном из зданий по адресу: улица 9-я Северная линия, дом 1, корпус 2. Уже через пять минут наши подразделения были на месте, в 13:35 возгорание полностью ликвидировано. Пожар был на первом этаже, его площадь составила три квадратных метра», - сказал собеседник агентства.

По данному адресу находится школа №709. Ее директор Владимир Дружинин подтвердил РИАМО информацию о пожаре и добавил, что персонал школы провел самостоятельную эвакуацию еще до приезда спасателей.

«У нас сработала пожарная сигнализация. Пожарные приехали и быстро все потушили. Сотрудники школы сами, до их приезда, эвакуировались из помещений. Все в порядке», - сказал Дружинин.