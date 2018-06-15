РИАМО - 15 июн. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили западный цветочный трипс в срезах роз из Кении на складе временного хранения в подмосковном Можайске, цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.