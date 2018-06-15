РИАМО - 15 июн. Менее чем за неделю работы центров информирования 58% жителей трех домов в Север-Восточном округе Москвы дали согласие на переезд в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Два центра информирования по переселению жителей, расположенные по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 39 и улица Полярная, дом 1, корпус 2, открылись 9 июня. За три дня работы центров 50% жителей трех домов в Северо-Восточном округе, участвующих в программе реновации (улица Полярная, 1, корпус 2, улица Осташковская, 9, корпус 2 и корпус 3), дали согласие на переезд в четыре новостройки.

«За шесть дней работы центров информирования по переселению 162 семьи, то есть 58% жителей трех отселяемых домов в СВАО, дали согласие на переезд в новостройки. В центрах информирования специалисты департамента городского имущества приняли от жильцов заявления с согласием на предложенные квартиры, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, 128 семей из числа переселенцев, согласившихся на новые квартиры, прямо в центре сдали все документы, необходимые для подготовки договоров. При желании уже в июне они смогут получить ключи от своих квартир в домах-новостройках. Новостройки находятся в районах Бабушкинский (улица Летчика Бабушкина, дом 39 и дом 41) и Южное Медведково (улица Полярная дом 1 корпус 2, проезд Дежнева, дом 26).

В Центрах информирования специалисты Департамента городского имущества подробно консультируют жильцов по жилищным вопросам, предоставлению равнозначных квартир, а также помогают в сборе необходимых документов.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.