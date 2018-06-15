РИАМО - 15 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство бизнес-парка с подземной автостоянкой в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект будет расположен по адресу: Волоколамское шоссе, владение 75А (СЗАО). Бизнес-парк возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июня 2021 года. Строительство будет вестись в три этапа с вводом в эксплуатацию всех корпусов одновременно», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Бизнес-парк будет состоять из 13 корпусов, среди которых офисные здания, выставочный зал, магазины, столовые и кафе, тренажерный зал, плавательный бассейн. Общая площадь всех строений составит свыше 262 тысяч квадратных метров. Максимальная верхняя отметка – 99,7 метра.

Все корпуса будут объединены в подземной части встроенно-пристроенной одноуровневой автостоянкой на 2025 машино-мест. С учетом открытой стоянки общее число парковочных мест составит 2282.

Прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся площадки для спорта и отдыха, беседки и скамейки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, устроят проезды и тротуары.