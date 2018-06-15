РИАМО - 15 июн. Московский планетарий 16 июня отметит 55 лет со дня полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, посетителей ожидают экскурсии и фильмы о знаменитой «Чайке», говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Московский планетарий в этот день подготовит для гостей специальную программу, которая расскажет о полете легендарной «Чайки» и о достижениях нашей страны в области освоения космоса», - говорится в сообщении.

В музее Урании, где представлены модели первых летательных аппаратов, проведут тематические авторские экскурсии, а в конференц-зале весь день будут транслироваться документальные фильмы о Терешковой. Посетить мероприятия могут все желающие по билету в Большой Звездный зал.

Валентина Терешкова не раз бывала в столичном планетарии с семьей и с коллегами. В день юбилейной даты Московский планетарий разместит редкие архивные кадры в открытом доступе.

Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР с позывным «Чайка», 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майора.