РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В подмосковной Балашихе 23 июня пройдет спортивно-молодежный фестиваль, в его рамках проведут турниры по футболу, стритболу, настольному теннису и другим видам спорта, сообщается на странице молодежной организации «Патриот» в соцсети «ВКонтакте».

«Спортивно-молодежный фестиваль, посвященный Дню России, пройдет в Балашихе 23 июня 2018 года. В программе - соревнования по футболу, стритболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, армрестлингу», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в здании клуба «Патриот» по адресу: Балашиха, улица Белякова, дом №8. Регистрация начнется в 11:00, а в 13:00 состоится торжественное открытие соревнований.