РИАМО - 15 июн. Энергосистема Московского региона готова к увеличению количества электротранспорта в Москве и Подмосковье, количество зарядных станций позволяет увеличить парк электротранспорта практически в сто раз, говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

В Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации прошел круглый стол «Влияние развития электромобильного транспорта в мире на ТЭК России».

«Статистика использования зарядных станций МОЭСК-EV показывает, что станции в настоящий момент загружены не более чем на 1% от их возможностей. Чтобы поставить зарядную станцию, максимально требуется два месяца. Как только производители объявят официально о старте продаж электромобилей в России или статистика покажет рост продаж электромобилей на вторичном рынке Московского региона, мы будем готовы увеличивать количество зарядных станций», - сказал заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «МОЭСК» Геннадий Сиденко в ходе заседания.

Он подчеркнул, что существующая сеть зарядных станций удовлетворяет спрос электромобилей, которые есть в Москве и Московской области. В настоящее время технические и материальные затраты, которые появляются при установке зарядной станции, не оправданы.

ПО его словам, в настоящий момент в Московском регионе генерируется порядка 18 ГВт в год при этом среднее потребление по году составляет 12-13ГВт. Таким образом, есть резерв мощности, который позволяет заряжать тысячи электромобилей.

Сиденко также обратил внимание на негативное влияние на энергосети неравномерного суточного потребления электроэнергии: неравномерный график энергопотребления требует больших затрат с точки зрения энергосистемы. Если энергосистема будет работать на одном уровне нагрузки, то себестоимость электроэнергии будет гораздо ниже и надежность сетей будет выше.

По его словам, помочь в этом могут накопители энергии, электротранспорт («накопитель на колесах») и зарядная инфраструктура, увязанные в интегральную сеть Smart Grid, которая позволяет распределять эту нагрузку и перераспределять ее с пиковых часов на ночные или дневные провалы.

«Распределенная система хранения энергии, одним из элементов которой энергетики рассматривают электромобили, способна снять проблему пиковых нагрузок на сети», - отметил Сиденко.