РИАМО - 15 июн. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции железнодорожной станции пригородного сообщения «Царицыно» на Курском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Существующее пассажирское здание станции «Царицыно», построенное в 1908 году по проекту архитектора В.К. Филиппова, признано объектом культурного наследия регионального значения. Полная реставрация вокзала была произведена в 1998 году, а в 2007 году прошла реставрация фасада.

«В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, будут построены две новые пассажирские платформы с укрытием в виде навесов, реконструирован пост электрической центрификации, а также установлены блок-контейнер компрессорный и модульный пункт обогрева. Для размещения соответствующего оборудования будет также проведен косметический ремонт здания станции», – говорится в сообщении.

Работы пройдут в условиях действующей станции. Финансирование строительства объекта планируется осуществлять с использованием средств ОАО «РЖД», а также привлечением средств федерального бюджета и субъекта РФ.