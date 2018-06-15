РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Около 9 миллионов кубометров свалочного газа сожгли на полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе с момента запуска системы дегазации в ноябре 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России. В ходе предрекультивационных работ тело полигона было пересыпано чистым грунтом. Также на полигоне была смонтирована система экстренной дегазации. На свалке установили большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. 1 июня на полигоне запустили второй факел. В совокупности они обезвреживают более 3,5 тысяч кубометров свалочного газа в час.

«С момента запуска экстренной системы дегазации на полигоне «Кучино» в ноябре 2017 года при помощи высокотемпературных факелов нам удалось сжечь около 9 миллионов кубических метров свалочного газа. Второй дополнительный факел, который мы установили в начале июня показывает большой эффект. Через пару недель мы сможем обезвреживать газ в том объеме, который генерируется из тела полигона», - сообщил генеральный директор подрядной организации «Экоком» Оливер Кайзер.

Он добавил, что в данный момент на полигоне готовятся к началу работ по формированию и укреплению склонов. Кроме того, полностью завершено строительство технологической дороги вокруг свалки, которая нужна для передвижения строительной техники. Также формируются площадки под очистные сооружения, идет строительство административного корпуса. Все работы планируется завершить в течение двух месяцев.

Рекультивация полигона «Кучино» началась весной 2018 года. В ходе работ тело полигона полностью перекроют полимерным материалом, установят систему сбора и очистки фильтрата – опасной свалочной жидкости. Также будет расширена система дегазации. На полигоне смонтируют четыре установки для выработки электричества из свалочного газа. Завершится рекультивация осенью 2019 года.