РИАМО - 15 июн. Более 100 человек привлекли к ликвидации последствий схода вагонов с рельсов на станции «Черусти» Казанского направления Московской железной дороги, к месту также направили три ремонтно-восстановительных поезда, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу поступило сообщение о сходе с рельс и опрокидывании четырех вагонов с углем по адресу: Московская область, городской округ Шатура, железнодорожная станция «Черусти».

«К месту происшествия направлена оперативная группа Шатурского пожарно-спасательного гарнизона. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на станцию «Черусти» направлены три ремонтно-восстановительных поезда со станций «Воскресенск», «Перово», «Орехово-Зуево», - говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 103 человека.