РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 15 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк вручил благодарственные письма и почетные грамоты лучшим медицинским работникам города и поздравил их с профессиональным праздником, сообщается на сайте администрации городского округа.

Праздничное мероприятие прошло в актовом зале Центральной городской клинической больницы Жуковского.

«Еще раз от всего сердца хочу поздравить наших врачей, медсестер, всех сотрудников больницы с Днем медицинского работника, и поблагодарить за их нелегкий труд. Желаю вам счастья, семейного благополучия и удовлетворения от профессиональной деятельности. С праздником!» – сказал Войтюк.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР. В текущем году День медицинского работника будут отмечать 17 июня.