РИАМО - 15 июн. В Подмосковье завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», определены победители в четырех номинациях, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Конкурс проводился по номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций». Всего в 2018 году от семей Московской области было подано более 70 заявок. В рамках конкурса участники представили свои работы в формате презентаций, видео- и аудиозаписей.

«Определены четыре семьи-победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья» победила семья Дядюн из Королева. В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Сорокиных из Подольска. Победителями в номинации «Сельская семья» стала семья Еркулевых из Дмитровского района, в номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержала семья Тереньевых из Коломны. Все семьи-победители направлены для участия во всероссийском этапе конкурса», – отмечается в сообщении.

Подведение итогов всероссийского конкурса и награждение победителей состоится в Москве в ноябре 2018 года.

Информация об итогах Всероссийского конкурса будет опубликована на официальных сайтах организаторов всероссийского конкурса: http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/.