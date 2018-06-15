РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 июн. Депутат Московской областной думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Олег Жолобов поздравил сотрудников спортивного комплекса «Легенда» в Домодедове с первой годовщиной со дня открытия, сообщается в группе «Единая Россия. Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло в самом спорткомплексе. Также в мероприятии принял участие депутат городского округа Домодедово, член фракции «Единая Россия» Владимир Шокуров.

«За добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Олег Жолобов вручил почетную грамоту Мособлдумы генеральному директору СК «Легенда» Александру Чапурину. Благодарственными письмами Мособлдумы также были отмечены некоторые сотрудники спортивного комплекса», – говорится в сообщении.

По словам Жолобова, со дня открытия спортивного объекта 10 тысяч квадратных метров качественно изменили жизнь городского округа и 170 тысяч его жителей.

«СК «Легенда» стал местом притяжения многих девчонок и мальчишек к таким видам спорта, как хоккей в хоккейной академии Фетисова, фигурное катание в школе фигурного катания Натальи Бестемьяновой, плавание, водное поло, синхронное плавание. Взрослое население с удовольствием посещает массовые катания, бассейн и хаммам. Малышей начинают учить не бояться и любить воду в «лягушатнике». Все приходят с радостью, а уходят с улыбкой и желанием вернуться», – отметил Жолобов.