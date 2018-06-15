РИАМО - 15 июн. Специалисты завершили возведение двух казарм для размещения военнослужащих учебного центра в городе Кубинка Одинцовского района Московской области, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Объекты построены по принципу «умного дома» – управление всеми инженерными системами автоматизировано, что позволяет наиболее рационально использовать энергетические и тепловые ресурсы, при этом обеспечивая хорошие условия для личного состава», – говорится в сообщении.

Благодаря современным системам вентиляции и кондиционирования в помещениях поддерживается комфортный температурно-влажностный режим.

В каждом здании и сооружении смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также функционирует система комплексной автоматизации, которая включает в себя еще и систему видеонаблюдения.

К настоящему времени военные строители возвели десять объектов центра, в том числе, здание штаба, казармы, строевой плац с трибуной.