РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 15 июн. Устроитель ряда крупных международных мероприятий в авиационно-космической и оборонной отраслях, таких как салон МАКС в Жуковском, «Авиасалон» выступит официальным оператором 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации в Геленджике , сообщается на сайте администрации Жуковского.

Конференция «Гидроавиасалон-2018» пройдет с 6 по 9 сентября в Геленджике (Краснодарский край).

«В статусе официального оператора «Авиасалон» возьмет на себя работы по формированию выставочной экспозиции, организации демонстрационной программы и показательных выступлений. Также оператор примет участие в подготовке инфраструктуры выставочного комплекса, развернутого на площадке испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Георгия Бериева, организации транспортного обслуживания салона, обеспечении безопасности во время проведения выставки, включая массовые мероприятия», – говорится в сообщении.

Крупнейшая авиационная выставка, проводимая на юге России, сохранит акцент на гидроавиации, ставшей визитной карточкой салона. В то же время, участников и гостей «Гидроавиасалона» ожидает ряд новинок: впервые будет организован павильон цифровых демонстраторов, состоятся показательные выступления спортсменов водно-моторных видов спорта, будут запущены молодежная и волонтерская программы.

ОАО «Авиасалон», ведущее историю с февраля 1992 года, является официальным устроителем Международных авиационно-космических салонов МАКС, проводимых в Жуковском с 1993 года, а также выступило исполнительной дирекцией специализированной отраслевой выставки «Мосаэрошоу-92». Общество являлось устроителем Международных форумов «Технологии в машиностроении» и выставок вооружений и военной техники «Оборонэкспо» и других мероприятий.