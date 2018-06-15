РИАМО – 15 июн. В Центробанке пересмотрели прогноз по инфляции и предположили, что ее ждет краткосрочное повышение в 2019 году, финансисты учли грядущее повышение налога на добавленную стоимость (НДС), передает в пятницу Газета.ru.

«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в сообщении.

Накануне правительство приняло решение увеличить НДС на 2 процентных пункта — с 18% до 20%. Эта мера может повлиять на динамику потребительских цен уже в текущем году.

Ранее на сайте издания отмечалось, что вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение НДС будет ежегодно приносить бюджету по 600 миллиардов рублей.