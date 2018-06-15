РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» усилил меры противопожарной безопасности в лесах Подольска до 25 июля, усиление ввели с 25 мая в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщается на сайте администрации горокруга.

В соответствии с решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на период проведения ЧМ-2018 на территории Подмосковья установлены меры по запрету на проведение выжиганий сухой травы, разведения костров на земельных участках всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной обстановки – запрет на посещение лесов.

«Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на территории Московской области с 25 мая по 25 июля усилил меры противопожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в соответствии со статьей «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима» влечет наложение административного штрафа на граждан от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.