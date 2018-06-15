РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В детскую школу искусств имени Андреева городского округа Котельники зачислили более 100 детей, которые будут обучаться в 2018-2019 учебном году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящее время в детскую школу искусств нашего города принято 105 детей, которые будут проходить обучение в новом учебном году. Сегодня прошел последний день зачисления. Наибольшее количество, это почти 60 человек, выбрали занятия академического хора», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что также дети будут обучаться игре на фортепиано, балалайке, флейте, сольному пению, будут посещать художественное отделение, и так далее.

«До 13 июня в школе искусств проходили творческие прослушивания. Например, юные таланты демонстрировали свои работы, а также делали несложные рисунки. У музыкантов проверяли слух и ритм, память. Всего на прослушивания пришли более 130 человек. Дополнительный набор в учреждение пройдет с 20 по 29 августа», - пояснил Булгаков.

Детская школа искусств имени Андреева расположена в микрорайоне Силикат. В ней обучается более 380 детей на отделениях музыкально-исполнительского искусства, хоровом, художественном, отделении раннего эстетического развития, где занимаются дети от 2-х до 6-и лет. Учащиеся являются лауреатами и призерами различных международных и всероссийских конкурсов.