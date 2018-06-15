РИАМО - 15 июн. На выходных в Москве ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла, сообщило РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В Москве на выходных переменная облачность и без осадков. Ветер в южном направлении слабый, в субботу до 10 метров в секунду, а в воскресенье всего 2-5 метра. В субботу ожидается температура 23-25 градусов, в воскресенье - 24-26», - сказал Цыганков.

Он добавил, что атмосферное давление будет только понижаться, если в пятницу оно составляет 751 миллиметр ртутного столба, то ко вторнику отметка опустится до отметки 647.