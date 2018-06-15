РИАМО – 15 июн. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассчитывает получить результаты аудита проблемного подмосковного застройщика Urban Group уже в это воскресенье, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«В воскресенье мы получим оконченный аудит, чтобы понимать, какая там дыра, как нам выстраивать финансовую модель по окончанию проектов», — сказал Якушев.

В середине мая Сбербанк приостановил прием ипотечных заявок по ряду объектов группы компаний Urban Group из-за того, что застройщик не выдерживает сроков строительства. В конце мая девелопер приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах.

В ходе консультаций при участии Минстроя РФ, фонда защиты прав дольщиков и правительства Московской области было решено, что объекты будут достроены силами фонда и подмосковных властей.

Как отмечается на сайте Urban Group, по состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал восьмое место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства жилья в РФ. В настоящее время компания возводит почти 870 тысяч квадратных метров жилья.

В начале июня в фонде сообщили, что права дольщиков будут защищены посредством механизма банкротства. В связи с этим фонд 9 июня подал в Арбитражный суд Московской области исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Механизм позволяет в том числе рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика.

В случае признания компаний-застройщиков ГК Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, сообщили в фонде.