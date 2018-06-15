РИАМО – 15 июн. Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых», — говорится в сообщении.

Инфляция в целом соответствует его ожиданиям. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 27 июля.

Ранее издание сообщало, что большинство аналитиков прогнозируют сохранение ключевой ставки на текущем уровне.