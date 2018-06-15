РИАМО - 15 июн. Более 400 тысяч рублей потратил мужчина в Москве на почтовые отправления с сувенирами в честь чемпионата мира по футболу FIFA, он отправил друзьям в разные регионы страны 752 экспресс-отправления с брелоками, магнитами и игрушками, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Небольшие пакеты с сувенирами мужчина сдал поздно вечером в участок курьерской службы на востоке столицы. Все отправления клиент принес в открытом виде – такое правило действует на «Почте России» на время проведения чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

После предварительного осмотра сотрудники участка курьерской службы, куда обратился мужчина, бережно упаковали и оформили все отправления. Девушки-операторы четыре часа обрабатывали поступившие посылки. «Футбольные» экспресс-отправления будут доставлены в разные города страны в кратчайшие сроки.

На отправку посылок мужчина потратил более 400 тысяч рублей.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.