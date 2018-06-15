РИАМО - 15 июн. Железнодорожники организовали движение пассажирских поездов в обход станции «Черусти» Казанского направления МЖД, а пригородных поездов – по временной схеме, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Сбой в движении поездов произошел на Казанском направлении Московской железной дороге из-за схода с рельсов четырех вагонов с углем на станции «Черусти» днем в пятницу.

«Диспетчерский аппарат МЖД проработал альтернативный маршрут для пассажирских поездов №76 Москва – Нерюнгри и №118 Москва – Новокузнецк, путь которых пролегает через станцию «Черусти». Пассажирские составы пропустят в обход этой станции. Пригородные поезда выполняют укороченный маршрут до станции «Кривандино», – говорится в сообщении.

Для перевозки пассажиров между станциями «Черусти» и «Кривандино» компания-перевозчик АО «Центральная ППК» организует работу компенсационных автобусов.

Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода – на место отправились три восстановительных поезда.