РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 июн. В парке Домодедова 16 июня пройдет акция «Ночь в парке», посетителям предложат спеть в караоке и поучаствовать в танцевальном мастер-классе, сообщается в официальной группе парка культуры и отдыха «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

«Шестнадцатого июня (в парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове – ред.) состоится «Ночь в парке». На площадке около пруда в 21:00 начнется Крио Шоу от Дома праздников Бонмо, в 22:45 пройдет кино-викторина с розыгрышем сертификатов «Матрица», а в 23:00 покажут фильм «Иван Васильевич меняет профессию»», – говорится в сообщении.

Для любителей песен на Поляне Любви в 21:00 выступит группа Dargita, они порадуют слушателей живым исполнением. В 22:00 пройдет танцевальный мастер класс от школы танцев «Tropicana Dance».

По итогам вечера все желающие смогут собраться в Зеленом театре и спеть любимые композиции в караоке. Начало в 23:00.