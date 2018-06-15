В пятницу в 12:44 на станции «Черусти» Казанского направления Московской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.
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В пятницу в 12:44 на станции «Черусти» Казанского направления Московской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.
Видео: РенТВ>>
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