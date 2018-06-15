РИАМО (СТУПИНО) - 15 июн. Порядка 2,8 тонн бумаги собрали жители Ступина в рамках всероссийского экомарафона «Переработка», сообщила Ступинскому информагентству замдиректора МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр» Татьяна Бондарь.

По данным агентства, организаторами марафона выступили волонтеры проекта «Всероссийский экомарафон «Переработка» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Их девизом является «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».

«Молодежным центром был организован сбор макулатуры среди 13 подростково-молодежных клубов и образовательных организаций Ступина. Ребята трудового отряда и волонтеры помогли погрузить макулатуру в машину, которая приехала от организаторов марафона. Общий итог сбора макулатуры составил порядка 2 800 килограммов», – сказала Бондарь.

По ее словам, все участники марафона будут награждены дипломами комитета по работе с молодежью и молодежной политике.

Победителями акции станут муниципальные районы и городские округа Московской области, сдавшие в переработку наибольшее количество макулатуры. Победителей марафона определят с 18 по 21 июня.