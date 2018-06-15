РИАМО - 15 июн. Сбой в движении поездов произошел на Казанском направлении Московской железной дороге из-за схода четырех вагонов с углем с рельсов на станции «Черусти», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В пятницу в 12:44 на станции «Черусти» Казанского направления Московской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников», – говорится в сообщении.

В настоящее время приостановлено движение поездов на станции. Возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», – уточняется в материале.

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