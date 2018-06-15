РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. За три дня в городском округе Котельники на площади порядка 50 тысяч квадратных метров скосили траву, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Начиная с 13 июня, в городском округе скосили траву на площади порядка 50 тысяч квадратных метров. Работы проводили специалисты муниципального бюджетного учреждения «Спецтранс», а также управляющие компании», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он уточнил, что УК проводят работы на своих придомовых территориях, сотрудники «Спецтранса» за три дня выполнили покос травы в микрорайоне Белая Дача у начальной школы, водозаборного узла, в микрорайоне Ковровый вдоль Дзержинского шоссе, в яблоневом саду и на конечной остановке микрорайона Силикат, а также других территориях.

Как отметил Булгаков, сотрудники «Спецтранса» подготовили график покоса травы. Он размещен на информационных щитах города.

Ранее врио главы Котельников поручил коммунальным и дорожным службам горокруга более качественно проводить работы по покосу травы, а также потребовал составить график работ, чтобы его могли контролировать жители.