РИАМО - 15 июн. Одним из условий для образования загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы станет их транспортная и пешеходная доступность для дачников, сообщил в пятницу руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Один из критериев (образования избирательного участка за пределами города - ред.) - это возможность шаговой доступности, или возможность привоза и увоза. Это в качестве критериев мы предусматриваем», - сказал Шапошников.

Ранее он сообщил, что члены рабочей группы планируют совершить несколько выездов в места за городом, где могут открыть участковые избирательные комиссии.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования. Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы, которые внес мэр столицы Сергей Собянин. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.