РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. На Дне молодежи 23 июня в подмосковном Красногорске выступит известный джазовый, соул- и поп-музыкант Шер Остон, сообщила «РИАМО в Красногорске» руководитель отдела по связям с общественностью учреждения «Парки Красногорска» Ольга Афонина.

«Один из лучших представителей современной джазовой, соул- и поп-культуры Шер Остон выступит в рамках праздничного концерта ко Дню молодежи в Летнем театре городского парка Красногорска 23 июня», – сказала Афонина.

В репертуаре Остона авторские, а также классические и современные произведения мировой популярной музыки. Он пел в дуэте с Юлией Началовой, Алсу, Сергеем Зверевым и другими звездами отечественной эстрады.

Афонина уточнила, что в программе Дня молодежи также выступления команд КВН, представителей жанра Stand Up, творческих молодежных коллективов Красногорска. Программа начнется в 14:00.