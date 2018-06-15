РИАМО - 15 июн. Члены рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами Москвы планируют совершить несколько выездов в потенциальные места для открытия таких участков, сообщил в пятницу на заседании рабочей группы ее председатель, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Форма работы нашей группы - традиционная, это заседания. Надеюсь, даже уверен, что нам надо сделать несколько выездов на те территории и места, которые могут быть представлены для размещения участковых избирательных комиссий», - сказал Шапошников.

Он добавил, что предстоит сформировать и оборудовать «дачные» избирательные участки, проинформировать о них граждан и организовать процесс голосования.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы, которые внес мэр столицы Сергей Собянин. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.