РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт в городском округе Люберцы, не нарушают сроки работ, сообщил в пятницу глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий совместно с председателем комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы Игорем Коханым проинспектировал ход работ на крыше дома №16 по проспекту Гагарина в Люберцах.

«В последние годы в городском округе сложился системный подход в работе, в том числе и в капитальном ремонте. В этом году капремонт мы проведем в 113 многоквартирных домах. На эти цели будет потрачено более 678 миллионов рублей, все средства - из Фонда капитального ремонта, где аккумулируются деньги жителей. Сроки соблюдаются, качество - тоже», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в этом году генеральным подрядчиком по капремонту выбран АО «Люберецкий городской жилищный трест» - надежная компания города.

«Даже если есть какие-то недоделки, то их не надо искать, они придут и исправят. Это большой плюс. Крыша течь не должна. Когда возникает аварийная ситуация, особенно зимой, если не аккуратно чистят крышу от снега, ее сразу чинят. Жители могут звонить круглосуточно в ЕДС ЖКХ городского округа и сообщать об аварийных ситуациях», - пояснил Ружицкий.

По словам Коханого, совсем недавно Мособлдума приняла закон, согласно которому при возникновении аварийной ситуации, Фонд капитального ремонта незамедлительно на нее реагирует, и это большой плюс, особенно при устранении аварийных ситуаций на коммуникациях и кровле.

«В Московской области в 2018 году запланировано под капремонт порядка 2 800 домов. Подмосковье – абсолютный лидер в России по подходу, законодательству и количеству ремонтируемых домов. Все регионы равняются на наш опыт как на передовой. Кроме того, в этом году торги прошли раньше обычного, поэтому работы начались раньше», - уточнил Коханый.

Парламентарий подчеркнул качество выполнения работ по капитальному ремонту в Люберцах.

В горокруге на 2018-2019 годы запланированы работы по капремонту в 113 многоквартирных домах: в Люберцах - 77 МКД; в поселке Красково – 10 МКД; в поселке Малаховка – пять МКД; в поселке Октябрьский – один МКД; в поселке Томилино – 20 МКД. Окончание работ по капитальному ремонту запланировано до 1 декабря 2018 года.