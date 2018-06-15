Летом 2018 года в Московской области открылось около 100 загородных детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). В летний сезон в лагерях усилена пожарная и транспортная безопасность, меры пожарной безопасности на водоемах. Как организуется проживание, питание и отдых детей на воде в летних лагерях Подмосковья, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Детские лагеря в Подмосковье: тематические программы на лето 2018>>