РИАМО - 15 июн. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ) монтируют оборудование, которое позволит усовершенствовать технологический процесс производства фосфорной кислоты и улучшить ее качество, запуск оборудования запланирован на июль, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В цехе экстракционной фосфорной кислоты №3 (ЭФК-3) АО «Воскресенские минеральные удобрения» продолжаются работы по монтажу нового оборудования, призванного увеличить качество и объем осветленной кислоты», - отмечается в сообщении.

В настоящее время завершена установка каркаса-основания. Продолжаются работы по монтажу бункеров. После этого начнется третий этап проекта – монтаж и обвязка фильтр-прессов. Подрядная организация выполняет необходимые работы при непосредственном участии служб главного архитектора и коллектива цеха.

Новое фильтровальное оборудование позволит повысить качество кислоты за счет сокращения объема твердых частиц и взвесей в ней до 0,1%. В результате повысится и качество водорастворимых удобрений, для которых продукт является основным полуфабрикатом.

Кроме того, сократится амортизация внутреннего потребителя – отделения сложных минеральных удобрений: оборудование этой производственной площадки будет меньше изнашиваться, а значит, сократятся издержки на его обслуживание и ремонт.

«Фильтры-прессы, которое мы устанавливаем, являются аналогом тех, что сегодня успешно работают в отделении сложных минеральные удобрений нашего предприятия. Их высокая производительность и сравнительно недорогое обслуживание послужили весомым аргументом в выборе оборудования и для нашего цеха», – сказал начальник цеха ЭФК-3 Александр Цибульник.

По его словам, проект по увеличению производительности осветленной кислоты продиктован как внутренними потребностями предприятия в высококачественном чистом продукте, так и спросом на товарную кислоту среди внешних потребителей.

«В минувшем году нам удалось выйти на рекордные показатели по выработке – до 50 тысяч тонн 100-процентного оксида фосфора (V) в год. Эти объемы практически вдвое превышают те, которые мы получали два-три года назад. Однако на сегодняшний день это предельные для нас возможности. Поэтому для создания дополнительного запаса мощности, повышения качества потребовалось новое техническое решение, над внедрением которого мы сегодня и продолжаем работать. По действующему плану-графику запуск фильтров-прессов состоится в июле», - добавил Цибульник.