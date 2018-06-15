РИАМО - 15 июн. Для садоводов и дачников Москвы необходимо открыть горячую линию и специальные курсы по вопросам голосования на выборах мэра за пределами столицы, сообщил в пятницу председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

Ранее Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Я предлагаю организовать горячую телефонную линию, сразу начнут люди звонить. Садоводы - люди активные, если они услышат что-то, сразу начнут узнавать. И если мы начнем приглашать их на что-то вроде однодневных курсов для организации участков, садоводы пойдут на эти курсы», - сказал Туманов на заседании рабочей группы.

Также в ходе заседания было предложено открыть специальный сервис, посвященный голосованию за городом, на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы, которые внес мэр столицы Сергей Собянин. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.