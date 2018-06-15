РИАМО - 15 июн. Часть улиц на северо-западе столицы закроют 16 июня из-за проведения матча чемпионата мира по футболу FIFA между сборными Аргентины и Исландии на стадионе «Спартак», говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«В дни проведения матчей – 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения движения будут действовать только в дни матчей», - говорится в сообщении.

Помимо этого, ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улице Летной.

По данным пресс-службы, с 1 июня для автомобилистов работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до канала имени Москвы.

Выделенные полосы на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе) и Волоколамском шоссе работают ежедневно.

В сообщении отмечается, что в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также изменилась схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

«Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на выделенные полосы по рабочим и выходным дням, а также быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись», - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.