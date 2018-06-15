РИАМО - 15 июн. На официальном портале мэра Москвы могут создать специальный сервис для сбора предложений от москвичей по созданию избирательных участков за пределами города, сообщил в пятницу руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города. Руководителем рабочей группы стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Поступили следующие предложения от Общественной палаты города Москвы организовать соответствующий сервис по сбору предложений на портале mos.ru», - сказал А. Шапошников.

Кроме этого, рабочей группе предложили создать горячую линию для того, чтобы москвичи могли сообщить о местах для возможной организации участковых избирательных комиссий.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.