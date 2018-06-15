РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июн. Презентация проектов премии «Наше Подмосковье» в Королеве пройдет 28 июня в ЦДК имени Калинина, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Презентация проектов – обязательный этап для участников премии губернатора Московской области. Задача этого этапа состоит в том, чтобы соискатели могли подтвердить авторство, реальность существования проектов и их социальной значимости. Заявители должны представить свои проекты лично. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, оценит совет по присуждению ежегодных премий.

«28 июня в Королеве состоится презентация проектов соискателей премии «Наше Подмосковье». Презентация будет проходить в ЦДК имени Калинина 28 июня с 10:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.

За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.