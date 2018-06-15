РИАМО - 15 июн. Появившаяся в СМИ информация о том, что пациенты с первичным иммунодефицитом в Подмосковье несколько месяцев не получают необходимый препарат, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее РИА Новости сообщило о том, что якобы из-за ошибки при закупке иммуноглобулина в Подмосковье больные с первичным иммунодефицитом в течение трех месяцев не получают инъекции этого жизненно важного препарата. По информации СМИ, на аукционе по покупке иммуноглобулина его стоимость была существенно занижена, поэтому торги не состоялись.

«В соответствии с законодательством, при расчете цены за 1 миллиграмм было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в 100 раз, не соответствует действительности. Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок», - говорится в сообщении.

Для обеспечения граждан необходимым препаратом министерство здравоохранения Московской области провело аукцион и закупило аналог - препарат «Габриглобин-IgG». Сложившаяся ситуация никак не повлияла на состояние и ход лечения пациентов, подчеркнули в ведомстве.

В июне подмосковный Минздрав планирует повторно разместить заявку на поставку иммуноглобулина. После закупки препарат незамедлительно будет направлен в аптечные учреждения для обеспечения льготных категорий граждан.