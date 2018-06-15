РИАМО - 15 июн. Объем промышленного производства в Московской области в январе-апреле 2018 года по сравнению с январем-апрелем 2017 года вырос на 8,9%, в апреле по сравнению с мартом 2018 года показатель увеличился на 15,6%, а по сравнению с апрелем 2017 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 106,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«Индекс промышленного производства в январе-апреле 2018 года по сравнению с январем-апрелем 2017 года составил 108,9 процента», - говорится в сообщении.

При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство за январь-апрель 2018 года выросло на 12,1% в годовом выражении, в апреле в годовом исчислении отмечен рост на 6,1%, в месячном – снижение на 15,4%.

В обрабатывающих производствах показатель за январь-апрель 2018 года вырос на 9%, в апреле в годовом исчислении отмечен рост на 6,4%, в месячном — на 16,3%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе-апреле 2018 года отмечено увеличение производства на 2,3%, в апреле в годовом исчислении наблюдается рост на 0,2%, а в месячном — на 3,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за четыре месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 16,6%, в обрабатывающих производствах - на 12,5%, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 14,3%, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 8,3%.

Оборот организаций в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличился на 11,5% и составил 3,184 триллиона рублей (в фактических ценах).