РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Апелляции о несогласии с выставленными баллами, полученными на едином государственном экзамене, выпускники подмосковного Красногорска могут подать 15 и 18 июня, сообщается на сайте управления образования городского округа.

«Подать апелляции можно 15 и 18 июня с 9:00 до 18:00. Принимаются апелляции о несогласии с баллами, полученными на ЕГЭ по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (28 мая), по математике базового уровня (30 мая), государственном выпускном экзамене по математике (30 мая) и на ЕГЭ по математике профильного уровня (1 июня)», - говорится в сообщении.

Школьники должны обращаться в образовательную организацию, в которой они были допущены к государственной итоговой аттестации, а выпускники прошлых лет – в управление образования округа.

Уточняется, что прием апелляций о несогласии с выставленными баллами осуществляется с помощью автоматизированной системы «Электронная очередь».

Информация о дате и времени заседания конфликтной комиссии Московской области будет направлена участнику государственной итоговой аттестации в смс-уведомлении или по электронной почте, указанной в заявлении.