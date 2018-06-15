РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил врачей и медсестер подмосковного Подольска с Днем медицинского работника, он пожелал им здоровья, успехов в работе и благополучия, сообщается на сайте администрации округа.

«В День медицинского работника поздравляю с профессиональным праздником всех, кто приходит на помощь, спасает человеческие жизни, избавляет от болезней и оберегает наше здоровье. В ваших руках находится самое дорогое – здоровье и жизнь человека», – приводится на сайте текст поздравления Фетисова.

Депутат поблагодарил медиков за самоотверженность, талант и сострадание, каждодневный благородный и тяжелый труд, преданность своему делу, профессионализм, терпение и человеческую доброту. Также он пожелал врачам доброго здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия.