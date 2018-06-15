РИАМО - 15 июн. Срезы цветов лизиантуса из Италии, на которых была обнаружена табачная белокрылка, уничтожили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора Москве, Московской и Тульской областям.

На складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск, Московская область) при досмотре срезов цветов лизиантуса (происхождением Италия) в количестве 410 штук был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более чем для 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.