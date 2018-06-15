РИАМО - 15 июн. В праздновании мусульманского праздника Ураза-байрам в Подмосковье приняли участие более 90 тысяч человек, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В Московской области в празднике приняли участие 91 тысяча человек. Обошлось без происшествий», - сказал собеседник агентства.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.