РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в рамках ежедневного надзора выявили и пресекли шесть мест незаконного размещения временных торговых объектов во дворах Домодедова, сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Инспекторы территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Подмосковья ежедневно проводят рейды, в рамках которых выявляются временные торговые точки. Так, во дворе дома №58 по улице Каширское шоссе в микрорайоне Центральный инспекторы пресекли несанкционированную торговлю продуктов с лотка.

«Всего в текущем году (в 2018 году – ред.) выявлено шесть правонарушений, которые касались самовольно установленных объектов, предназначенных или приспособленных для осуществления торговли или оказания услуг. По всем выявленным правонарушениям возбуждены административные дела, лотки ликвидированы», – сказала Витушева.

Она отметила, что на улицах Домодедова появляются торговые лотки и палатки, торгующие салом, мясом, рыбой и другими товарами, чаще всего по ценам ниже магазинных, дабы завлечь покупателей, при этом не имея никаких сертификатов качества и документов на данный вид деятельности.

«Зачастую объекты временной торговли, размещенные без соответствующего разрешения, располагаются в местах массового посещения, мешая передвижению граждан. Кроме того, товары имеют сомнительное происхождение, нередко не соблюдаются правила чистоты и порядка», – добавила Витушева.