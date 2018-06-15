РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В Балашихе по решению суда аннулировали лицензию на управление многоквартирными домами управляющей компании «Патриот», сообщается на официальном сайте Госжилинспеции Московской области.

«Вступило в законную силу решение Арбитражного суда Московской области об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленной ООО «Управляющая компания «Патриот». Таким образом, арбитраж удовлетворил требования, заявленные Госжилинспекцией Подмосковья», – говорится в сообщении.

Аннулирование произошло из-за двух неисполненных в течение года предписаний, выданных по единственному управляемому «Патриотом» дому №29 в микрорайоне Гагарина Балашихи.

Предписания требовали обеспечить плотный притвор переходных дверей, восстановить отсутствующую плитку, штукатурно-окрасочный слой. Также необходимо было восстановить освещение в подъездах, устранить повреждения ступеней лестничных маршей, закрыть и отремонтировать электрощитовые. Всего этого управляющая компания не сделала.

В связи с этим мировые судьи в отношении УК приняли постановления об административной ответственности за невыполнение законного предписания об устранении нарушений лицензионных требований. В установленный срок они опять же не были исполнены.

«Если в течение календарного года владеющая лицензией организация два и более раз наказывалась за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания органа государственного жилищного надзора в одном многоквартирном доме, сведения о ней исключаются из реестра лицензий. Если общая площадь помещений в исключенных домах достигнет 15% от общей площади управляемого УК жилфонда, аннулируется лицензия. Поскольку «Патриот» управлял одним домом, исключение сведений о нем из реестра автоматически вело к аннулированию самой лицензии», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.