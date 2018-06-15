РИАМО - 15 июн. Клинико-диагностический центр на улице Щепкина в Москве планируют реконструировать, в здании появятся новые лаборатории и вспомогательные медицинские помещения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«В результате работы добавляется 1,4 тысячи квадратных метров надземных помещений. Навес-терраса будет остеклена на 90% с применением стеклопакетов из закаленного стекла, также появится новый дополнительный лифт с первого на второй уровень в этой зоне», – пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Кроме того, дополнительно откроют эвакуационную лестницу с южной части террасы, а также будет расширен технический этаж с устройством дополнительных подсобных помещений, часть кровли будет эксплуатируемой.

Центр расположен по адресу: улица Щепкина, дом 35, рядом со спорткомплексом «Олимпийский». Здание имеет семь надземных и два подземных этажа, часть стен выполнена в виде навесного фасада с применением металлических композитных панелей кассетного типа. Во дворе установлен навес, цоколь первого этажа облицован натуральным камнем.

После реконструкции в части дворового пространства, расположенного под навесом, появятся новые лаборатории и вспомогательные медицинские помещения. Проектировщик объекта – ООО «АБД». Заказчик – ООО «МЦ-Щепкина 35».