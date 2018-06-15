РИАМО - 15 июн. В деревне Красиково Волоколамского района Подмосковья отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 февраля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Красиково сельского поселения Спасское Волоколамского района», – говорится в сообщении.

Кроме того, карантин также сняли с территории от северной границы деревни Львово до восточной границы села Шестаково, далее на юг вдоль границы Волоколамского района до южной границы рабочего поселка Сычево, далее до западной границы деревни Красная Гора, далее на север вдоль границы района до северной границы деревни Львово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.